Стюардесса в мини-юбке закрыла багажные полки раздвинутыми ногами

@flight___love / Instagram

Неизвестная стюардесса выполнила акробатический трюк на борту самолета, чтобы закрыть багажные полки, и попала на видео. Ролик опубликован в Instagram-аккаунте @flight_love, освещающем жизнь членов экипажа разных авиакомпаний.

На записи бортпроводница в темно-синем форменном платье c мини-юбкой и туфлях на каблуках переворачивается головой вниз, держась руками за пассажирские кресла. После этого сотрудница перевозчика раздвигает ноги и одновременно закрывает две багажных полки, расположенные напротив друг друга, а затем с улыбкой становится на ноги.

Подписчиков сообщества поразил трюк стюардессы и некоторые засыпали ее комплиментами. «Потрясающие ноги», «Это очень впечатляет. Ты раньше занималась гимнастикой?», «Так выглядит сочетание красоты и сексуальности», — писали они.

Однако нашлись и те, кто раскритиковал действия девушки и назвал их слишком опасными. «Разве это стоит сломанной шеи? По-моему, нет», «Очень глупо! Хватит это поощрять», «Твои руки могли соскользнуть, ты бы упала вниз головой и сломала себе шею!», — негодовали комментаторы.