Стюардесса раскрыла реальную схему начисления зарплаты бортпроводникам

Американская стюардесса Кэт Камалани (Kat Kamalani), прославившаяся в социальных сетях, раскрыла реальную схему выплат бортпроводникам. Своим опытом она поделилась в социальной сети TikTok.

По словам представительницы авиакомпании, деньги начинают начисляться только после того, как закрывается дверь самолета. «Знайте, что нам не платят зарплату, когда мы встречаем вас с улыбкой при входе в салон, так что постарайтесь в этот момент быть приветливыми и вежливыми», — уточнила Камалани.

Кроме того, она рассказала о суточных, которые получают бортпроводники в поездках. «Это не зависит от того, находимся ли мы в отеле или же пошли посещать Эйфелеву башню. Нам в любом случае платят фиксированную ставку — от 1,5 до 2,5 доллара в час в зависимости от направления», — добавила она.

Также Камалани пояснила, что когда бортпроводницы беременеют, они могут сразу же отправиться в декретный отпуск. Во время него компания начисляет стюардессам выплаты по программе кратковременной нетрудоспособности.