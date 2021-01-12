Стюардесса раскрыла правильный способ отблагодарить бортпроводниц после рейса

Стюардесса авиакомпании Emirates Cандра Джинни Квон (Sandra Jeenie Kwon), прославившаяся в социальных сетях благодаря рассказам о своей работе, раскрыла правильный способ отблагодарить бортпроводниц после рейса. Своим опытом девушка поделилась на странице в TikTok.

Отвечая на вопрос про чаевые, Квон рассказала подписчикам, что в Emirates членам экипажа запрещено брать у пассажиров деньги. Вместо этого путешественники могут отблагодарить сотрудниц авиакомпании любым подарком.

Например, в качестве чаевых Квон неоднократно получала сладости или парфюм. Кроме того, по словам стюардессы, однажды туристка-мусульманка подарила ей золотой браслет за то, что сотрудница авиакомпании была добра к ней в течение всего перелета.

В декабре 2020 года российская стюардесса рассказала правду о заигрывании с пассажирами в самолете. Девушка объяснила, что если кто-то из клиентов внешне так же красив, как актер Леонардо Ди Каприо, то он может заинтересовать стюардесс. Тем не менее она отметила, что, даже если сотрудницы авиакомпании любезны и вежливы с пассажирами, они лишь выполняют свою работу, а не заигрывают с ними.