Российская стюардесса развеяла предрассудки о туалете на борту самолета

Российская стюардесса, ставшая известной в соцсетях благодаря рассказам о своей работе, развеяла некоторые популярные мифы и предрассудки об авиации. Соответствующей информацией она поделилась на своей странице в Instagram.

В первую очередь, по словам бортпроводницы, не соответствует действительности мнение о том, что смываемые в туалет в самолете отходы утилизируются по такой же системе, как в поездах, и, иными словами, «улетают за борт». Вдобавок унитаз, вопреки распространенным домыслам, не способен «засосать» пассажира.

Также сотрудница авиакомпании заверила, что турбулентность — естественное явление при авиаперелетах, как качка в море или тряска автомобиля на дороге, а каждое воздушное судно имеет специальное оборудование для полетов при любых погодных условиях, в том числе при грозах.

«Этот вопрос мне задают почти на каждом рейсе: "Можно ли открыть дверь в полете?" Нельзя! Ни аварийный люк, ни основную дверь», — заметила автор поста. Она подчеркнула, что безопасность клиентов является приоритетом любой авиакомпании и ни один из перевозчиков не станет на этом экономить.

Кроме того, блогерша рассказала, что пилотам, в отличие от мужчин-бортпроводников, разрешено носить бороды, а также спать во время полета при соблюдении определенных условий. Высказывания же о том, что в кабине пилотов якобы имеются парашюты, являются выдумкой.

Девушка сообщила, что члены экипажа, вопреки слухам, имеют право уволиться раньше указанного в договоре срока, однако будут вынуждены заплатить штраф или неустойку. При этом, по ее словам, забеременевшие стюардессы сразу же «списываются на землю». «Получает среднюю зарплату и ничего не делает. Идеально!» — пояснила она.

11 января другая российская бортпроводница раскрыла запретное слово, которое нельзя произносить на борту самолета. Так, по ее заверениям, пассажирам лучше никогда не произносить в полете слово «бомба». Она добавила, что даже если турист таким образом захочет описать обед, подаваемый на борту, его шутку никто не оценит.