Поза стюардессы в мини-платье на тележке для еды впечатлила пользователей сети

Стюардесса греческой чартерной авиакомпании Orange2Fly опубликовала снимок в необычной позе, сделанный на борту самолета, и впечатлила им пользователей сети. Соответствующий кадр был опубликован в Instagram-аккаунте @flight__love, освещающем жизнь членов экипажа по всему миру.

На размещенной в сети фотографии запечатлена бортпроводница, одетая в фирменное серое мини-платье перевозчика с поясом. При этом девушка сидит на тележке, предназначенной, в частности, для подачи еды пассажирам.

Подписчики сообщества оценили пост в комментариях и выразили свое восхищение. «До чего длинные ноги», «Какая замечательная», «Прекрасные колготки и наряд в целом», «Восхитительная», «Роскошная и очень сексуальная девушка», «Крайне обворожительная стюардесса», «Полетел бы с тобой куда угодно», — писали они.

29 декабря прошлого года сообщалось, что стюардесса американской авиакомпании Frontier Airlines также поделилась странным снимком с борта самолета. На опубликованном в сети кадре было видно, что бортпроводница, одетая в фирменное мини-платье перевозчика, повисла на багажной полке, демонстрируя нижнюю часть тела и ноги.