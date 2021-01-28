Стюардесса продемонстрировала тяжесть своей работы и удивила пользователей сети

Неизвестная стюардесса продемонстрировала тяжесть своей работы, закрывая дверь самолета, и удивила пользователей сети. Видеозапись публикует Instagram-аккаунт @flight_love, освещающий жизнь членов экипажа.

На видео сотрудница авиакомпании в фирменной униформе, состоящей из голубой юбки-миди, жилета в тон и белой водолазки, тянет на себя массивную дверь лайнера, а затем резко ее захлопывает. При этом второй рукой девушка опирается на противоположную стену, чтобы ей хватило сил.

Подписчики аккаунта удивились тому, с какими обязанностями приходится справляться бортпроводницам. «Потрясающая работа! Ты молодец», «Какая сильная женщина, я в шоке», «Да, ребята, это очень непросто. Поэтому стюардесс нужно уважать и ценить их за то, что они делают», «Это же настоящая силовая тренировка! Просто чудо-женщина», «Ухты! Даже не знал, что эти двери настолько тяжелые», — комментировали они.