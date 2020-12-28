Российская стюардесса порассуждала о «жести и подноготной» своей работы

Российская стюардесса рассказала о серьезной цензуре на авиационные темы и порассуждала о тщательно скрываемых деталях своей работы. Соответствующий пост она разместила в своем Instagram-аккаунте.

«Вам никто в соцсетях не расскажет всю подноготную, как бы они это ни позиционировали, не покажет жесть, которая есть в любой работе, просто потому, что нельзя», — отметила бортпроводница, подчеркнув при этом, что лично ее ни разу не наказывали за посты в сети, однако некоторые ее коллеги иногда резко переставали публично писать о профессии.

Блогерша также объяснила, что за границей отсутствуют подобные «пережитки прошлого», как в России: там фото в летной униформе считается рекламой для аккаунта и способствует его развитию.

По словам девушки, она нередко думает об увольнении, однако ей сложно оставить работу из-за искренней любви к небу. «Иногда мне очень хочется о чем-то рассказать, а иногда, наоборот, не хочется, чтобы у людей рушилась эта романтическая завеса, которая всем как бальзам на уши, да, именно на уши», — отметила она.

Россиянка считает, что большинство работников авиации неравнодушны к самолетам и просто хотят этим делиться с аудиторией, однако некоторые действительно могут «хайповать».

21 декабря сообщалось, что другая отечественная бортпроводница, работающая в бизнес-авиации, рассказала о самых капризных пассажирах. Как отметила девушка, такие клиенты, как правило, летают не на частных, а на обычных самолетах. «Я раньше работала в авиакомпании на регулярных рейсах и могу, положа руку на сердце, сказать, что самые капризные обычно встречаются в экономклассе», — сказала она.