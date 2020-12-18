Российская стюардесса раскрыла реальную опасность столкновения самолета с птицей

Российская стюардесса раскрыла реальную опасность столкновения самолета с птицами. Это может привести к отказу двигателя, рассказала она на своей странице в Instagram.

Как отметила Юлия, конструкция лайнера достаточно прочная, чтобы выдержать удар. В случае если птица будет маленькой, пассажир этого «даже не заметит». «Крупная особь или стая — это уже более опасно. Однако чаще всего подобные происшествия не приводят к серьезным последствиям», — написала бортпроводница.

По словам стюардессы, чаще всего столкновение самолета с птицами случается при взлете и посадке: как следует из статистических данных, 47 процентов попадают в двигатель, 19 процентов — в крылья, 16 процентов — в носовую часть, и 12 процентов — в кабину пилотов. ⁣⁣⠀⁣⁣⠀

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«Для предотвращения аварий в аэропортах работают службы орнитологов. Они следят, чтобы птицы не мешали самолетам. И разрабатывают комплекс мер для их распугивания: ⁣применение пушек, издающих громкие хлопки, акустические установки для имитации звуков выстрелов или хищных птиц», — рассказала автор блога.

Бортпроводница напомнила, что в случае, если двигатель самолета все же пострадает от птицы, у воздушного судна есть второй. Современные лайнеры могут летать даже на одном двигателе, а все пилоты каждые полгода отрабатывают аварийные ситуации на специальных тренажерах.

Ранее украинская стюардесса раскрыла причину образования пробок в воздухе. По ее словам, это происходит из-за нехватки взлетно-посадочных полос в аэропортах.