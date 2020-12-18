Стюардесса раскрыла причину появления пробок в воздухе

@taisacabincrew / TikTok

Украинская стюардесса назвала причину появления пробок в воздухе. Девушка раскрыла ее в видеоролике на своей странице в TikTok.

Как отметила Тая, самолеты стоят в пробках из-за недостаточного количества взлетно-посадочных полос в аэропортах. «В период до пандемии количество рейсов постоянно увеличивалось, а аэропорты не успевали строить полосы», — пояснила девушка.

По этой причине, добавила она, в крупных авиагаванях самолеты могли часами стоять в очереди на взлет. В воздухе, по ее словам, пробки образуются, когда лайнеры дожидаются своей очереди на посадку и кружат над аэродромом.

Ранее другая стюардесса раскрыла правду о посадке пассажиров на борту самолета. Как отметила бортпроводница, пассажиры садятся в самолет только с левого борта. Справа производится техническое обслуживание, загрузка и выгрузка багажа, заправка самолета, а также загрузка питания на борт.