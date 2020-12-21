Российская стюардесса бизнес-авиации рассказала о самых капризных пассажирах

Российская стюардесса, работающая в бизнес-авиации, рассказала о самых капризных пассажирах. Своим мнением Алина поделилась в сторис бортпроводницы и блогера @claudy.fly в Instagram.

Как отметила девушка, такие пассажиры, как правило, летают не на частных, а на обычных самолетах. «Я раньше работала в авиакомпании на регулярных рейсах и могу, положа руку на сердце, сказать, что самые капризные обычно встречаются в эконом-классе», — сказала Алина.

В других сторис девушка ответила на вопрос подписчиков о том, как устроиться работать в бизнес-авиацию. По ее словам, для этого можно пройти обучение в специальной школе, где, в частности, преподают курсы сомелье и сервировки стола.

«Это достаточно закрытая сфера, потому нужно настроиться, быть упорным и обрастать полезными знакомствами», — пояснила Алина, добавив, что обучение обойдется примерно в 60-70 тысяч рублей.