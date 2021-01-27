Стюардесса призналась в сокрытии от пассажиров правды о гигиене на борту

Стюардесса, проработавшая в нескольких авиакомпаниях, призналась в том, что члены экипажа нередко скрывают от пассажиров правду о гигиенических нормах, соблюдаемых в самолете. Соответствующий пост Шрей Пары (Shrey Para) на портале Quora заметило Daily Express.

Так, по ее словам, выдаваемые путешественникам наборы для сна на борту зачастую уже были в использовании. «Мы можем выдать вам плед с предыдущего рейса — но только потому, что компания не предоставляет нам достаточное количество свежих пледов и подушек», — пояснила она.

Кроме того, заметила бортпроводница, уборка салона воздушного судна осуществляется далеко не так качественно и регулярно — как правило, между перелетами сотрудники лишь пылесосят ковры в проходах между рядами кресел, заправляют туалеты и выборочно обрабатывают поверхности при помощи чистящих средств.

Наконец, Пара подчеркнула, что пищу, подаваемую в самолете, совсем нельзя назвать здоровой. Вдобавок, по ее словам, члены экипажа никогда не озвучат точной информации о задержке рейса. «В основном те данные, которые вы услышите от командира, являются приблизительными, а иногда он даже намеренно сократит это время, чтобы вы не волновались», — заключила автор поста.

26 января сообщалось, что российская стюардесса, прославившаяся в социальных сетях благодаря своим советам, рассказала, о каких вещах пассажиры могут попросить на борту самолета без стеснения. Например, бортпроводница посоветовала не бояться просить беруши или повязку для сна — особенно если пассажир летит днем, когда в салоне много света.