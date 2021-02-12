Стюардесса раскрыла простые способы сэкономить при покупке авиабилетов

Стюардесса украинской бюджетной авиакомпании SkyUp Airlines раскрыла простые способы, помогающие сэкономить в процессе покупки билетов на самолет. Соответствующим роликом она поделилась в своем TikTok-аккаунте.

Бортпроводница посоветовала путешественникам осуществлять бронирование по будням, в ночное время или рано утром — по ее словам, именно в эти периоды стоимость билетов держится на более низком уровне.

Стоит выбирать гибкие даты для поездки, не игнорировать опцию «календаря низких цен» и совершать покупку заблаговременно: «Чем меньше свободных мест в самолете — тем выше стоимость. Лучшая цена на билеты — за два месяца (50–60 дней) до рейса».

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Кроме того, блогерша подчеркнула, что приобретать билеты выгоднее с вылетом и прилетом в середине недели, при этом самые дешевые варианты, как правило, выпадают на вторник, среду и четверг, а самые дорогие — на выходные и праздничные дни. Также играет роль время вылета — вечерние и ночные рейсы могут быть дешевле, однако в этом случае необходимо учитывать расходы на такси.

В заключение автор видео порекомендовала при поиске билетов активировать на устройствах авиарежим. «Если вы несколько раз ищете билеты по одному и тому же направлению, поисковик запоминает это и будет показывать билеты дороже, так как, грубо говоря, понимает, что вам нужны эти билеты и вы их купите даже по более высокой стоимости», — объяснила она.

12 февраля сообщалось, что стюардессы перечислили некоторые признаки потенциально опасных пассажиров, на которые они специально обращают внимание, чтобы предотвратить неприятные ситуации на борту. К примеру, они замечают, если у пассажира нет при себе сумки или он одет в необычную одежду.