Стюардесса объяснила роль фигуры при работе бортпроводницей

Стюардесса украинской бюджетной авиакомпании SkyUp Airlines объяснила роль фигуры при работе бортпроводницей. Соответствующим видеороликом она поделилась в своем TikTok-аккаунте.

По ее словам, члены экипажа не должны быть слишком худыми или, наоборот, иметь проблемы с лишним весом, так как это может повлиять на качество обеспечения безопасности на борту. При этом важно чтобы фигура была гармоничной и человек владел достаточной физической силой, объяснила автор ролика.

Однако, подчеркнула украинка, существуют авиакомпании, которые буквально «зациклены на каждом килограмме стюардесс». Девушка посоветовала не устраиваться на работу в подобные организации.

Ранее в феврале стюардесса назвала неочевидные требования к членам экипажа на борту. Так, по ее словам, одним из обязательных условий для приема на работу бортпроводником является умение плавать. Вдобавок все претенденты на такую должность в строгом порядке проходят специальную подготовку на медицинских курсах.