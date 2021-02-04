Стюардесса назвала неочевидные требования к членам экипажа на борту

Стюардесса украинской бюджетной авиакомпании SkyUp Airlines назвала некоторые неочевидные требования, выдвигаемые к членам экипажа на борту. Соответствующим видеороликом она поделилась в своем TikTok-аккаунте.

Так, по ее словам, одним из обязательных условий для приема на работу бортпроводником является умение плавать. Вдобавок все претенденты на такую должность в строгом порядке проходят специальную подготовку на медицинских курсах.

При этом, заметила блогерша, некоторые авиакомпании не требуют от соискателей наличия высшего образования — среднего уровня бывает вполне достаточно. Однако будущим членам летного состава необходимо владеть как минимум одним иностранным языком.

Автор видеозаписи подчеркнула, что работа бортпроводником считается женской профессией, и в данной сфере задействованы, согласно ее данным, лишь 30 процентов мужчин.

1 февраля российская стюардесса, известная в сети благодаря блогу о своей профессии, описала поведение идеального, на ее взгляд, пассажира самолета. В первую очередь бортпроводница отметила вежливость, приветливость и доброжелательность такого путешественника, а также его способность учтиво вести диалог с членами экипажа.