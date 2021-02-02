Полная стюардесса станцевала в мини-платье на камеру и восхитила подписчиков

Стюардесса американской авиакомпании Alaska Airlines восхитила пользователей сети видеозаписью своего танца в униформе. На опубликованный в соцсетях ролик обратил внимание Instagram-аккаунт @cabin_crew_beuties, освещающий жизнь членов экипажа по всему миру.

На размещенных кадрах видно, как бортпроводница в мини-платье активно двигается под музыку и снимает происходящее на камеру. В своем TikTok-аккаунте девушка сопроводила такой же пост хэштегом #curvybodies, обозначающим телесную полноту.

Подписчики сотрудницы авиакомпании оценили ее пост и выразили свое восхищение в комментариях. «Господи, какая же ты милая», «Прекрасная», «Восхитительная», «Отлично выглядишь», «Шикарная девушка», «Ты очень красивая», «Обожаю тебя», — писали они.