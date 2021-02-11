Российская стюардесса описала влияние одной детали в салоне самолета на людей

Российская стюардесса, популярная в соцсетях благодаря публикациям о своей профессии, рассказала о влиянии на присутствующих на борту людей такой одной детали в салоне самолета, как цвет. Соответствующим постом она поделилась в своем Instagram-аккаунте.

По ее словам, интерьер воздушного судна никогда не будет окрашен в желтый цвет — если и раньше он встречался в лайнерах некоторых авиакомпаний, то после жалоб путешественников его заменили.

«Казалось бы, желтый — цвет позитива, ассоциируется с солнцем и улучшает настроение. Но в то же время обилие желтого цвета сильно стимулирует мозг, и глаза от него быстро устают», — описала бортпроводница и добавила, что при этом, к примеру, оранжевый в авиации допускается, так как ассоциируется с развлечениями, весельем и делает более заметными вещи.

Кроме того, некоторые перевозчики используют оттенки синего — цвета спокойствия и безопасности, способного умиротворять клиентов и снижать уровень аэрофобии, а также красного, заставляющего ускоряться и быстро принимать решения, зеленого, помогающего расслабиться и настроиться на творческую волну, и розового, снижающего агрессию — неслучайно подсветка именно в таком тоне нередко используется в салонах первого класса.

11 февраля стюардесса украинской бюджетной авиакомпании SkyUp Airlines объяснила роль фигуры при работе бортпроводницей. По ее словам, члены экипажа не должны быть слишком худыми или, наоборот, иметь лишний вес, так как это может повлиять на качество обеспечения безопасности на борту. При этом важно чтобы фигура была гармоничной и человек владел достаточной физической силой.