Российская стюардесса частного самолета рассказала о своих тайных навыках

Российская стюардесса, работающая на частных рейсах, рассказала о том, какими тайными навыками должна обладать бортпроводница бизнес-авиации. Своими наблюдениями девушка поделилась в прямом эфире в Instagram.

Отвечая на вопросы подписчиц о собеседовании, обучении и тонкостях работы, в первую очередь, Диана посоветовала девушкам отправиться на курсы сервировки блюд.

«Вот, серьезно, бизнес-авиация — это не о безопасности. Это о еде и о взаимодействии с пассажирами. Потому что это самое главное. И вот, если вы найдете какую-то классную информацию о том, как интересно и круто разложить блюдо на тарелке, как подать кофе в необычной интерпретации, как сделать классные коктейли, это будет просто невероятным вашим плюсом», — уточнила она, добавив, что ее тайным умением является сервировка фуагра и икры.

Кроме того, девушка посоветовала будущим кандидаткам пройти курсы сомелье. Сама бортпроводница призналась, что никогда не обучалась этому у профессионалов, но посещала курсы для барменов. «Я сейчас сужу ваш страх до минимума. Смотрите, основные требования к девушкам на борту бизнес-джета — это знать три основных сорта винограда красного вина, три основных сорта белого вина, один-два сорта розе и уметь читать этикетку», — пояснила она.

Вдобавок стюардесса отметила, что одним из важнейших навыков для сотрудниц бизнес-авиации является знание иностранных языков. Как минимум, уточнила она, девушкам нужно выучить английский. «Безусловно, круто знать несколько языков, такие как немецкий, французский, итальянский. Вообще нет предела совершенству», — подчеркнула она.

В январе другая российская стюардесса бизнес-авиации сняла на видео свою работу и поделилась с подписчиками ее деталями. В частности, на кадрах размещенной в сети записи видно, как бортпроводница наносит макияж, заходит вместе с пилотами в здание аэропорта, а затем приступает к выполнению своих обязанностей на борту.

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