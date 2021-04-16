Крым и Сочи станут доступнее для россиян из регионов

Российская авиакомпания «Аэрофлот» анонсировала запуск прямых регулярных рейсов из 13 российских регионов на черноморские курорты. О том, что южные города станут доступнее для отечественных туристов, сообщает газета «Известия».

Как уточняет источник, теперь жителям регионов будут доступны Сочи, Краснодар, Ростов-на-Дону, Анапа и Симферополь. Таким образом, улететь на курорты Краснодарского края и в Крым можно будет из Архангельска, Челябинска, Самары, Казани, Мурманска, Новосибирска, Перми, Екатеринбурга, Тюмени, Уфы, Оренбурга, Сургута и Сыктывкара.

Отмечается, что билеты уже поступили в продажу, а первый рейс по указанным маршрутам запланирован на 24 мая.

«Программа будет способствовать росту межрегиональных перевозок в обход Москвы, а также послужит мощным стимулом для развития внутреннего туризма», — подчеркнули в пресс-службе авиаперевозчика.

Ранее в марте россиян предупредили о высоком спросе на отдых у Черного моря и нехватке мест в объектах размещения этим летом. Как уточнили эксперты, предстоящий туристический сезон будет очень напряженным, а количество путешественников может достичь исторического максимума.