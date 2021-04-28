В районе черноморских курортов произошло землетрясение

В акватории Черного моря, в районе Анапы и Новороссийска, утром 28 апреля произошло землетрясение магнитудой 3,4 по шкале Рихтера, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Единую геофизическую службу Российской академии наук.

Землетрясение случилось в 4:43. Эпицентр находился на глубине 10 километров в Черном море. Новороссийск расположен от этого места в 41 километре, а Анапа — в 37 километрах.

В ГУ МЧС России по Краснодарскому краю добавили, что на поверхности земли толчки не ощущались, а жалоб от местных жителей и гостей курортных городов не поступало.

С начала 2021 года это уже третье зафиксированное землетрясение у берегов Краснодарского края.

Ранее сообщалось, что на популярных среди россиян турецких курортах произошла серия землетрясений с магнитудой больше трех. Так, первая волна магнитудой 4,1 затронула ряд городов в провинции Мугла: Фетхие, Даламан, Мармарис и Бодрум, а вторая — побережье курортов Антальи и Измира с магнитудой 3,1.