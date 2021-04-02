На нескольких популярных среди россиян курортах Турции произошло землетрясение

На популярных среди россиян турецких курортах произошла серия землетрясений с магнитудой больше трех. Об этом сообщает CNN Turk со ссылкой на данные местной Службы по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (AFAD).

Согласно полученной информации, подземные толчки ощущались сразу в нескольких регионах Турции. Так, первая волна магнитудой 4,1 затронула ряд городов в провинции Мугла: Фетхие, Даламан, Мармарис и Бодрум, а вторая — побережье курортов Антальи и Измира с магнитудой 3,1. Глубина эпицентра землетрясения составила 11,8 километра.

Затем землетрясение сместилось вглубь страны и было замечено в районе популярного горнолыжного курорта Эрзурум.

Происшествие вызвало панику среди туристов и местных жителей, которые активно рассказывали об этом в социальных сетях.

В октябре 2020 года мощное землетрясение произошло на западе Турции в Измире. Как минимум 10 домов было разрушено в районах Байраклы и Борнова, погибших нет.