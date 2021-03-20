Мощное извержение вулкана в Исландии попало на видео

В Исландии на полуострове Рейкьянес в 35 километрах от столицы страны Рейкъявика, началось мощное извержение вулкана Фаградалсфьяль и попало на видео, сообщает Reuters.

На кадрах видно, как из кратера вулкана идет дым, а по склону стекает лава. Жители города сообщают, что небо над исландской столицей окрасилось в красный цвет. Мощному природному явлению предшествовал ряд небольших извержений, продолжавшихся последние несколько недель, а также рост сейсмической активности — на полуострове за последние несколько недель было зафиксировано 40000 слабых землетрясений.

Ранее на видео попало извержение вулкана Ключевская сопка на Камчатке. На кадрах видно, как из кратера вулкана идет дым и выбрасываются раскаленные обломки. Отмечается, что на видео запечатлено появление нового конуса вулкана.