Туристы-экстремалы сняли видео у жерла извергающегося вулкана в России

Туристы-экстремалы совершили прогулку у жерла извергающего вулкана на Камчатке. Произошедшее они сняли на видео, ролик публикует Telegram-канал LIFE SHOT.

Российский вулкан Ключевская сопка постоянно проявляет свою активность в регионе — недавнее извержение началось в конце февраля. Группа туристов-экстремалов решила совершить прогулку у его жерла и запечатлела это на видео.

На кадрах видно, как из жерла вылетают раскаленные капли магмы и как текут потоки лавы. Туристы стоят в опасной близости от извержения. «Там жарко, без маски вообще не пройти», — прокомментировал происходящее один из экстремалов.

Ранее кадры извержения вулкана Ключевская сопка опубликовало министерство иностранных дел в регионе. На видео запечатлено появление нового конуса вулкана.