Извержение Ключевской сопки на Камчатке сняли на видео

На Камчатке началось извержение вулкана Ключевская сопка. Видео природного явления опубликовано в Twitter-аккаунте Министерства иностранных дел в регионе.

На кадрах видно, как из кратера вулкана идет дым и выбрасываются раскаленные обломки. Отмечается, что на видео запечатлено появление нового конуса вулкана.

Ключевская сопка является самым высоким активным вулканом в Евразии. Его относительная высота составляет 4649 метров.

В феврале на Сицилии произошло извержение вулкана Этна. Установлено, что причиной извержения стал подземный толчок ниже юго-восточного кратера на глубине около трех километров.

Только важное и интересное — у нас в Facebook



