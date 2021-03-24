В Азербайджане случилось землетрясение

В Шамахинском районе Азербайджана случилось землетрясение магнитудой 3,34. Об этом в среду, 24 марта, сообщает «Sputnik Азербайджан».

Эпицентр находился на глубине восьми километров, на поверхности землетрясение не ощущалось.

Днем ранее в Азербайджане были зарегистрированы еще два землетрясения. Подземные толчки магнитудой 3 зафиксированы в Товузском районе. Землетрясение магнитудой 3,1 зарегистрированы в Каспийском море, эпицентр залегал на глубине 62 километров.

В феврале землетрясение магнитудой 4,9 произошло в Армении. По свидетельствам очевидцев, подземные толчки были такой силы, что в магазинах с полок падали продукты. Эпицентр находился в 12 километрах от Еревана.