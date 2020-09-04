В Грузии случилось землетрясение

На востоке Грузии случилось землетрясение магнитудой 3,1, передает «Sputnik Грузия» со ссылкой на Национальный центр сейсмического мониторинга.

Подземный толчок был зафиксирован утром 4 сентября в 5 километрах юго-восточнее города Они, в 294 километрах от Тбилиси. Эпицентр находился на глубине 13 километров. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

В конце августа сообщалось, что рыбаки с филиппинского острова Тубабао поймали рыбу весом 80 килограммов и размером со взрослого человека. Глубоководная опаха поднялась на мелководье после землетрясения магнитудой 6,6, зафиксированного в районе провинции Масбате.

В апреле в Закарпатской области Украины случилось несколько землетрясений за месяц. Также землетрясение было зафиксировано на востоке Румынии, толчки ощущались в Одессе и Измаиле.