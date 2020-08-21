Рыбаки поймали рыбу размером со взрослого человека после землетрясения

Рыбаки с филиппинского острова Тубабао поймали огромную глубоководную опаху. Об этом сообщает издание Manila Bulletin.

Вес рыбы составлял 80 килограммов, а ее размер был сопоставим с ростом взрослого человека. Согласно заявлению регионального директора филиппинского Бюро рыбных и водных ресурсов Хуана Альбалахедо (Juan Albalajedo), опаха попалась рыбакам, когда поднялась на мелководье после землетрясения магнитудой 6,6, зафиксированного в районе филиппинской провинции Масбате.

Чиновник отметил ценность пойманной опахи. «Она считается хорошей рыбой, — заявил он. — Ее продают в свежем или замороженном виде или приготовленной как сашими, и относят в очень высокой ценовой категории». Поздее рыбакам удалось сбыть улов на рынке по 200 филиппинских песо (около 300 рублей) за килограмм.

Обыкновенные опахи обитают на глубине от 100 до 400 метров. Известны особи длиной до двух метров, их вес достигает 270 килограммов.

Остров Тубабао известен русским поселением, существовавшим там в начале 1950-х. В нем жили около шести тысяч белоэмигрантов, которые сбежали из России в Китай после социалистической революции. Когда коммунисты пришли к власти и в Китае, они с помощью ООН перебрались на Тубабао. Через несколько лет поселенцы разъехались по другим странам.