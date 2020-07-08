Огромная рыба выбросила за борт двух рыбаков

Рыбаки в американском городе Кейп-Корал, штат Флорида, упали за борт, когда ловили морского окуня весом 204 килограмма. Об этом сообщает сайт телеканала Fox News.

Компания друзей отправилась на рыбалку и арендовала рыболовное судно во главе с капитаном Беном Ченси (Ben Chancey). Путешествие было подарком на 30-летие Майку (Mike). Поездку организовали солдат Эрик (Eric), который воевал в Афганистане, и его девушка Дженни (Jenny), сертифицированная медсестра.

Во время рыбалки Майк поймал огромного морского окуня. По словам Ченси, именинник хорошо управлялся с рыболовными снастями, поэтому Ченси позволил ему попытаться выловить ее самостоятельно. «Примерно через десять секунд самостоятельной борьбы с огромной рыбой его потащило вниз, и он упал за борт. Оказавшись за бортом, он схватился за лодку и выпустил удочку», — рассказал Ченси.

Через 20 минут Дженни заметила удочку в кристально-чистой воде на глубине 12 метров. Сначала они хотели нырнуть и выловить удочку, но затем зацепили ее якорем. Когда друзья извлекли удочку, они заметили, что морской окунь все еще на крючке. Они передали удочку Эрику, чтобы Майк мог запрыгнуть на борт и сфотографироваться со своей добычей.

«Когда Эрик держал удочку, рыба сделала безумный бросок со дна и опрокинула Эрика за борт вместе с удочкой. В конце концов Эрик отпустил рычаг с леской, чтобы я мог забрать у него удочку. Я взял удочку и снова поймал морского окуня, пока Эрик забрасывал на борт свои вымокшие телефон и ключи», — сказал Ченси. По словам капитана лодки, это был первый раз на его памяти, когда двух мужчин выбросила за борт одна и та же рыба.

Морской окунь весил 204 килограмма. Ченси описал его как улов первого эшелона. Когда компания вытянула крупную рыбу из воды, несколько лодок собрались вокруг, чтобы посмотреть на их улов и поаплодировать.

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