Россиянам раскрыли способы сэкономить на летнем отдыхе в Сочи и Крыму

Россиянам раскрыли способы, как провести летний отдых на море в Сочи или Крыму и при этом сэкономить. Советами поделились эксперты издания «Комсомольская правда».

В первую очередь специалисты советуют успеть поучаствовать в третьем этапе программы туристического кешбэка — для этого нужно купить путевку на отечественный курорт до 15 июня и вернуться с отдыха не позднее 30 июня. Акция позволит вернуть до 20 процентов стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей.

Помимо этого, россиянам рекомендуют присмотреться к менее «раскрученным» курортам. В Краснодарском крае это Ольгинка, Бетта, Кабардинка, Архипово-Осиповка, в Крыму — Судак, города и поселки западного побережья полуострова.

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Еще один способ потратить на поездку меньше денег — остановиться в санаториях или выбрать жилье в 15-20 минутах ходьбы от моря. Эксперты уточняют, что цены в частном секторе вдвое меньше, чем в вариантах размещения рядом с пляжами.

«Но если едете с маленькими детьми и без машины, так экономить не стоит — по жаре измучаетесь», — добавили специалисты.

Кроме того, туристам напомнили про новые необычные виды отдыха — например, железнодорожные круизы. По словам исполнительного директора Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексея Волкова, это довольно бюджетная путевка, в стоимость которой входит питание и экскурсии, также это намного удобнее и безопаснее, чем автобусные туры.

Ранее в марте эксперты раскрыли способы путешествовать дешевле. Так, по их словам, если речь идет о пляжном отдыхе, выгоднее будет купить тур. Однако если путешественник намерен посмотреть крупный город за несколько дней, проще и дешевле сделать это самостоятельно. Помимо этого, необходимо минимизировать расходы на дорогу. Также туристам советовали бронировать не отели, а квартиры на сайтах-агрегаторах, сайтах по поиску жилья. В случае аренды квартиры путешественник может сэкономить на еде.

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