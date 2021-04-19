Отдохнувшая в Сочи россиянка назвала способы сэкономить в отпуске

Россиянка отдохнула в Сочи с минимальным бюджетом и рассказала, как ей удалось сэкономить деньги в отпуске. Своими способами она поделилась с порталом «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».

Трехдневная поездка обошлась туристке в 12 тысяч рублей с человека без питания. Так, самой затратной частью путешествия был назван авиаперелет — билет обошелся ей в 5680 рублей.

Размещение в гостинице с завтраками вышло в две тысячи рублей в сутки. Путешественница отметила чистый бассейн, близость к морю и Олимпийскому парку.

«Но если ехать надолго, берите без завтрака, выбор мест поблизости огромный. Рядом есть отличная столовая “Южная”», — посоветовала россиянка.

Благодаря пешей доступности до Олимпийского парка, туристка нашла много бесплатных развлечений — представления, прокат электроскутера на час в день, посещение санатория «Орджоникидзе». Также автор рекомендовала зайти в студию художественного стекла и прогуляться по Сочинскому терренкуру.

«Такой себе рай для любителей неспешных прогулок вдали от дорог, но рядом с цивилизацией», — добавила она.

Ранее в апреле россиянам объяснили резкий рост цен на отдых в Сочи. По словам вице-президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрия Барзыкина, отдых на черноморском курорте действительно подорожал, однако это связано не с приостановкой авиасообщения с Турцией, а с предстоящими майскими праздниками и дефицитом свободных мест.