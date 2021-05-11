Риелтор раскрыл единственный способ выгодно купить квартиру

Риелтор Алексей Силантьев раскрыл в беседе с «Парламентской газетой» единственный способ выгодно купить квартиру.

По его словам, рынок недвижимости в России очень подвижный, решения о сделках принимаются быстро, из-за чего нужно рассмотреть как можно больше вариантов за меньшее время.

Силантьев отметил, что для того, чтобы найти хорошее жилье за приемлемые деньги, необходимо отложить в сторону другие дела и сосредоточиться на подборе квартиры. «Это единственный способ совершить во всех смыслах выгодную сделку», — сказал он.

Как считает специалист, на рынке недвижимости не бывает честных скидок. Он пояснил, что сниженная цена на квартиру по сравнению с жильем по соседству с аналогичной планировкой и такой же площади, как правило, говорит о ее скрытых недостатках, таких как темная сторона дома или боковое расположение квартиры.

В апреле аналитики определили российский город-лидер по показателям роста цен на вторичное жилье. Рейтинг возглавила Тюмень, где за март 2021 года квартиры подорожали почти на пять процентов. В топ-3 списка также оказались Омск и Казань с показателями в 4,6 и 2,76 процента соответственно. Москва заняла восьмое место — «квадрат» жилья за месяц прибавил в цене 2,08 процента.