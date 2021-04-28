Определен город-лидер по росту цен на квартиры в России

По итогам марта 2021-го Тюмень стала российским городом-лидером по показателям роста цен на вторичное жилье, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные консалтинговой группы SRG.

За первый месяц весны цены на квартиры в этом городе выросли почти на 5 процентов, с 74,48 тысячи до 78,06 тысячи рублей за квадратный метр. В топ-3 рейтинга также попали Омск и Казань, где жилье подорожало на 4,6 и 2,76 процента соответственно.

Москва заняла в списке восьмое место, местный «квадрат» за месяц прибавил в цене 2,08 процента (до 251,5 тысячи рублей). В Санкт-Петербурге жилая недвижимость подорожала менее чем на 2 процента. Менее чем на процент выросли цены на квартиры в Тольятти, Саратове, Челябинске и Уфе, определили аналитики. Наименьший рост стоимости жилья — на 0,38 процента — показал Волгоград.

Эксперты отмечают, что российский рынок жилья перегрет, но квадратные метры пока не начали дешеветь. В среднем по стране они подорожали за март на 2 процента.

Ранее россиянам отсоветовали спешить с покупкой квартир. В 2021 году их приобретение уже не так выгодно, как в 2020-м, ведь за прошлый год цены на жилую недвижимость в среднем по стране выросли на 20 процентов, заявили в Международной академии ипотеки и недвижимости. Есть смысл приобретать квартиру, если человеку действительно она нужна для собственного проживания, но ради вложения средств этого делать не стоит, подчеркнула вице-президент академии Ирина Радченко.

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