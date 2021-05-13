Критиковавший ипотеку миллиардер купил недвижимость в Москве

Российский миллиардер Игорь Рыбаков, который критиковал ипотеку, приобрел недвижимость в Москве. В здании откроется школа и детский сад Rybakov Playschool. Об этом говорится в материале, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

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Объект площадью около четырех тысяч квадратных метров находится на улице Саларьевская. В мае там откроется Rybakov Playschool c научно-просветительским лекторием, площадкой для демонстрации и тестирования актуальных образовательных технологий и учебным центром. Внутри смогут обучаться 120 дошкольников и 60 учеников начальной школы.

В общей сложности Рыбаков вложил в проект Rybakov Playschool 500 миллионов рублей. В будущем он планирует инвестировать еще три миллиарда рублей. К 2025 году по всей России должна появиться тысяча образовательных учреждений сети, а около десяти тысяч семей смогут использовать дистанционные сервисы проекта. Кроме детских садов, школ и платформ для обучения, проект подразумевает развивающие игровые пространства, интегрированные в инфраструктуру.

В апреле Рыбаков обрушился с критикой на ипотеку и рассказал о минусах жилищного кредитования. Миллиардер подчеркнул, что ипотечная квартира предполагает наличие долгов, а банки имеют право менять ставки и увеличивать процент. По словам Рыбакова, покупающие жилье в ипотеку не получают свободу, а выбирают «одну дорожку — носить то, что вы зарабатываете, в банк».