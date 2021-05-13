Москвичи увеличили сроки ипотеки

Средний срок ипотеки в Московском регионе превысил 20 лет. Покупатели столичного жилья оформляют займы на более длительные периоды из-за роста цен на недвижимость, следует из материалов ЦИАН, предоставленных «Ленте.ру».

По подсчетам аналитиков, всего за апрель в регионе было заключено 16,4 тысячи сделок по покупке квартир в новостройках, 11,2 тысячи, или 68 процентов, из них прошли с привлечением кредитных средств. Доля ипотечных сделок находится на высоком уровне: для сравнения, год назад, перед введением «коронавирусных» ограничений, она составляла 59 процентов.

В среднем столичные и подмосковные ипотечники берут кредиты более чем на 20 лет, выяснили в ЦИАН. «Несмотря на снижение ставок, срок ипотеки для заемщиков увеличивается на фоне роста цен», — поясняют специалисты. С апреля 2020-го наименьший прирост срока кредитования — на полтора года — отмечен в Новой Москве, ипотеку там оформляют на 20 лет и три месяца. В «старой» Москве срок вырос на год и десять месяцев, в Подмосковье — на два года и четыре месяца (до 20,5 года и 20 лет соответственно).

Средний чек ипотечной сделки также увеличился, отмечают эксперты: на 29 процентов в Московской области, на 26 процентов в Новой Москве и на 17 процентов в старых границах Москвы, до 6,1 миллиона, 8,5 миллиона и 15,5 миллиона рублей соответственно. «Столичные покупатели в сравнении с периодом, когда льготной ипотеки не было, берут кредиты на большие сроки и суммы», — констатируют аналитики.

Ранее российских ипотечников сравнили с американскими из 2007 года — тогда в США лопнул ипотечный пузырь, что повлекло за собой мировой финансовый кризис. Как отметили эксперты, российские заемщики не всегда адекватно оценивают свои возможности, но все же «ситуация в России не такая печальная, как была в США, где одновременно заемщики имели по пять ипотек без какой-либо проверки их платежеспособности».

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