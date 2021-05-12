Определены районы Москвы с самыми дешевыми квартирами в аренду

Самые дешевые съемные квартиры столицы можно найти в Новой Москве, в поселениях Роговское, Вороновское, Кленовское, Киевский и Щаповское, где средние ставки аренды составляют 18-22 тысячи рублей в месяц, следует из материалов портала «Мир квартир», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

В старой Москве (без учета Новомосковского и Троицкого округов) самыми бюджетными районами для арендаторов признаны Зеленоград (25 тысяч рублей в месяц за среднестатистическую квартиру), Некрасовка и Внуково (30 тысяч рублей в месяц), Восточный и Северный (32 тысячи в месяц).

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Топ-5 дешевых районов внутри МКАД выглядит так: Бирюлево Западное (32 тысячи рублей в месяц), Капотня (33 тысячи), Бирюлево Восточное и Бибирево (34 тысячи), Ивановское (35 тысяч/месяц).

Как определили аналитики, с мая 2020-го в среднем по столице ставки аренды жилья снизились на 8 процентов. «Арендный рынок оживает после "пандемийного" кризиса, — констатируют эксперты. — Мы ожидаем, что ставки в Москве будут понемногу расти, но мы не прогнозируем быстрого восстановления рынка до уровня 2019 года. Потому что за последний год в ходе ажиотажа на покупку жилья многие арендаторы обзавелись своими квартирами. К тому же часть покупателей квартир в новостройках начали сдавать их в аренду».

Ранее России предрекли всплеск спроса на съемное жилье: как заявил руководитель службы контроля качества агентства «Релайт-Недвижимость» Константин Барсуков, сдавать квартиры в аренду снова станет выгодно к сентябрю 2021-го.

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