В Москве раскупили жилье в худших районах

Наибольшей популярностью среди покупателей жилья в Москве пользуются районы, имеющие худшую репутацию: Капотня, Бирюлево и Гольяново. Об этом РИА Новости рассказал руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов.

По словам эксперта, новоселы раскупают недвижимость в этих локациях из-за ее низкой стоимости: так, в Капотне квадратный метр стоит 180 тысяч рублей, в то время как в среднем по Москве его цена равна 260 тысячам. Невысокая стоимость жилья в Капотне обусловлена соседством с Московским нефтеперерабатывающим заводом и ТЭЦ, отметил Попов.

В Бирюлево Западном и Бирюлево Восточном квартиры продаются по цене 190-195 тысяч рублей за «квадрат», уточнил специалист. Жилье там дешевое из-за недостаточно развитой транспортной инфраструктуры. При этом в обозримом будущем оно может подорожать — планируется строительство Бирюлевской линии метро, отметил эксперт.

Гольяново в свою очередь отличается пробками на Щелковском шоссе, дефицитом общественного транспорта и небезопасностью проживания. Средняя цена местного квадратного метра — 215 тысяч рублей. Данная локация ассоциируется с неблагоприятной криминогенной обстановкой, заключил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в Москве начали скупать «убитые» квартиры: жилье без ремонта прежде всего интересно инвесторам — сделав ремонт, его можно перепродать подороже или сдавать в аренду. Всего в апреле 2021-го в столице продавалось около 10 тысяч квартир, требующих серьезных вложений в обновление.

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