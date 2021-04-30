В Москве раскупили дорогие квартиры

За время пандемии в Москве раскупили почти все элитное жилье, ранее выставленное на продажу, говорится в материалах агентства VSN Realty, поступивших в редакцию «Ленты.ру». Средняя стоимость дорогих квартир за год выросла на 19 процентов, до 145,5 миллиона рублей.

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В столице произошло обновление рынка элитной недвижимости, констатируют аналитики. «За прошлый год многие проекты-фавориты ушли из стадии активных продаж, а те проекты, которые ранее неспешно продавались, теперь получили свою долю спроса», — указывают они.

По данным VSN Realty, пик продаж «элитки» в Москве был достигнут во второй половине 2020-го, и из-за этого в первом квартале 2021-го возникла очевидная нехватка качественного предложения. Самые дорогие столичные квартиры по-прежнему предлагаются в районе Патриарших прудов и улицы Остоженки, отмечают специалисты. Самая недорогая элитная квартира в Москве обойдется в 15 миллионов рублей, выяснили они. Ценовой максимум на рынке — 2,3 миллиарда рублей.

Ранее, в феврале, экономист Василий Колташов заявил, что квартиры в Москве сильно переоценены. Он назвал столичный рынок недвижимости «фантастически перегретым».

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