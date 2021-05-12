В Москве нашли рекордно дорогую комнату

В мае 2021-го в Москве выставлено на продажу почти 900 комнат. Самый дорогой объект в этом сегменте рынка жилья обойдется в 16 миллионов рублей, следует из материалов «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы», предоставленных «Ленте.ру».

По данным риелторов, рекордно дорогая комната расположена в одной из коммунальных квартир в Мещанском районе (Центральный административный округ). Общая площадь предложения — 33 квадратных метра. Самый дешевый подобный лот — 14-метровый — нашли в районе Фили (Западный округ), он стоит 2,35 миллиона рублей.

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Как отмечают эксперты, под продажей комнаты часто подразумевается три варианта сделки. Первый — продажа доли, когда приобретатели могут пользоваться комнатой, но фактически продается именно доля. Второй вариант — продажа доли, относительно которой есть решение суда о праве пользования, то есть за определенным человеком закреплена определенная комната. Третий вариант — продажа комнаты, имеющей свой кадастровый номер.

«Цена зависит о того, сколько жильцов в квартире: чем больше, тем дешевле, — поясняют специалисты. — Также цена зависит от количества комнат в квартире. Таким образом, если взять две одинаковые комнаты в двухкомнатной и пятикомнатной квартире, то в первом случае объект будет оценен выше».

Эксперты рекомендуют тщательно проверять документы на комнату перед заключением сделки. «При просмотре комнаты нужно обращать внимание на входную дверь, на места общего пользования и на коридор. Наличие в квартире алкоголиков или наркоманов будет заметно именно по местам общего пользования», — заключают они.

Ранее сообщалось, что средняя цена квадратного метра комнат в Москве за год к апрелю 2021-го выросла на 16 процентов, а предложение резко — на 55 процентов — сократилось. «Квадрат» комнат в столице в настоящее время стоит 233 тысячи рублей (год назад — 201 тысячу рублей). Средняя стоимость объекта в сегменте равна 3,7 миллиона рублей (в 2020-м — 3,3 миллиона рублей).

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