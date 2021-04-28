Россиянам посоветовали чаще избавляться от ненужного

Критическая ошибка при хранении вещей — держать в квартире или доме то, чем хозяева не пользуются и не планируют пользоваться в дальнейшем. Другие главные промахи владельцев жилья, не способных добиться порядка, «Аргументам и фактам» назвала дизайнер интерьера и профессиональный организатор пространства Анастасия Алборова.

По словам эксперта, начать масштабную уборку нужно с избавления от ненужного. Необходимо чаще повторять «расхламление», так как вещи копятся постоянно. Во-вторых, ошибочно не сортировать предметы по категориям и хранить все вперемешку, указала дизайнер. Такой подход усложняет поиск конкретной вещи и способствует возникновению беспорядка.

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Третья ошибка — неправильная организация пространства: не стоит держать вещи далеко от того места, где они используются. Четвертая — захламление кухни. «Когда на буфете, подоконнике и обеденном столе хранится много разных предметов, ощущение порядка становится недостижимым, даже если на самом деле все чисто», — подчеркнула специалист.

Она также посоветовала россиянам не забывать убирать вещи в спальне, выбирать контейнеры с разделителями, не складывать детские игрушки в одну корзину (дети часто переворачивают такие корзины, чтобы найти нужный предмет). Кроме того, важно правильно хранить мелочи и убирать на дальнее хранение сезонные вещи — неиспользуемую верхнюю одежду и обувь.

Осенью 2020-го жительнице Тюмени пригрозили выселением из-за бардака в квартире. Женщина превратила жилище в свалку, на нее пожаловались соседи. В квартире сотрудники Госжилинспекции увидели комнаты, заваленные грязными вещами, мусором, кошачьими экскрементами, в которых роились мухи, тараканы, мошки. За порчу жилого помещения женщину оштрафовали на тысячу рублей.