Определены признаки морально устаревших квартир

Морально устаревшее жилье — это не только «хрущевки» и старые панельные дома, но зачастую и современные многоэтажки. Главные признаки такой недвижимости определили эксперты «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» (материал есть в распоряжении «Ленты.ру»).

По мнению экспертов, первый фактор, который отличает комфортное жилье от некомфортного, — количество жильцов. В «муравейниках» (домах с большим числом квартир) почти всегда есть проблемы с парковкой, детскими садами, школами, лифтами.

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Также важный фактор — транспортная доступность. «Если микрорайон обслуживает одна остановка общественного транспорта, то очередь будет и утром, и вечером. Особенно это сложно, если до комплекса нельзя добраться как-то по-иному, от другого метро», — отмечают специалисты.

Современный коридор вне квартиры должен быть достаточно широким, чтобы каждый мог туда что-то поставить, например, велосипед или коляску, указывают они. Кроме того, в подъезде обязательно должен быть грузовой лифт. Обязательно наличие в квартире балконов на два окна. В «двушках» и «трешках» кухни не должны быть меньше десяти квадратных метров.

Важна и форма комнат в квартире, подчеркивают эксперты: она должна быть близка к квадрату. Между тем в настоящее время застройщики очень часто предлагают квартиры с длинными комнатами — в них неудобно жить. «Сегодня люди покупают абы что, только чтобы вложить [сбережения]. При этом, конечно, перепродажа такого объекта будет более долгой и сложной», — предупреждают специалисты.

Ранее россиянам отсоветовали спешить с покупкой квартир. Вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко заявила, что в 2021 году их приобретение уже не так выгодно, как в 2020-м, ведь за прошлый год цены на жилую недвижимость в среднем по стране выросли на 20 процентов. По словам Радченко, есть смысл приобретать квартиру, если человеку действительно она нужна для собственного проживания. Но ради вложения средств этого делать не стоит.

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