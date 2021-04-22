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Комнаты в Москве резко подорожали

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Фото: Владимир Новиков / пресс-служба мэра и правительства Москвы

Средняя цена квадратного метра комнат в Москве за год к апрелю 2021-го выросла на 16 процентов, а предложение резко — на 55 процентов — сократилось, следует из материалов агентства «ИНКОМ-Недвижимость», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

По данным аналитиков, «квадрат» комнат в столице в настоящее время стоит 233 тысячи рублей (год назад — 201 тысячу рублей). Средняя стоимость такого объекта равна 3,7 миллиона рублей (в 2020-м — 3,3 миллиона рублей). Всего в городе продается около 800 комнат (против 1,8 тысячи год назад).

Самая дорогая комната в Москве стоит 12,8 миллиона рублей, выяснили эксперты. Она расположена в Пресненском районе, в доме на Кудринской площади. Наиболее демократичный вариант — объект ценой 2,4 миллиона рублей в Восточном Измайлово, на 14-й Парковой улице. В Подмосковье самое дорогостоящее предложение комнаты (3,8 миллиона рублей) было найдено в Одинцово, а самый бюджетный вариант (350 тысяч рублей) — в Зарайске.

В целом интерес покупателей к комнатам остается невысоким, констатируют специалисты. «Иногда на продажу выставляется сразу несколько комнат в одной квартире, — указывают они. — Самое дорогостоящее подобное предложение в столице — пять комнат в семикомнатной квартире, расположенной на последнем этаже трехэтажного дома на Арбате. Совокупная стоимость — 39 миллионов рублей, оставшиеся две комнаты принадлежат городским властям».

Ранее стало известно, что россияне бросились скупать комнаты в Санкт-Петербурге. В конце марта самая дешевая отдельная комната в городе продавалась за 760 тысяч рублей. Это 10-метровый лот, расположенный в 240-метровой коммунальной квартире в Кронштадте, на Якорной площади.

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