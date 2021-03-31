Определена стоимость самой дешевой комнаты в Санкт-Петербурге

Самая дешевая отдельная комната в Санкт-Петербурге продается за 760 тысяч рублей, свидетельствуют данные, предоставленные «Ленте.ру» агентством недвижимости «Доли.ру».

Всего в городе весной 2021-го выставлено на продажу 2,4 тысячи комнат, определили риелторы. Самый бюджетный вариант — 10-метровый лот за 760 тысяч рублей, расположенный в 240-метровой коммунальной квартире в Кронштадте, на Якорной площади.

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Наиболее доступное предложение в городских районах Санкт-Петербурга экспонируется за 800 тысяч рублей. Площадь объекта — 9 квадратных метров. Комната располагается в трехкомнатной коммунальной квартире в Красносельском районе. Общая площадь квартиры — 57 квадратных метров.

Стоимость самой дорогой комнаты в Санкт-Петербурге — 6 миллионов рублей. Объект расположен в пешей доступности от станции метро «Чернышевская». Площадь лота — 26 квадратных метров.

«Спрос на комнаты в Петербурге сейчас достаточно высокий, — констатируют брокеры. — Особенно это касается объектов в пешей доступности от метро. Интересно, что комнаты приобретаются как для себя, так и с целью сдачи в аренду. В некоторых случаях комнаты продаются с арендаторами. В итоге это фактически является готовым бизнесом».

Ранее сообщалось, что за год к февралю 2021-го спрос на покупку комнат в среднем по регионам России вырос на 13 процентов. Средняя стоимость комнат по стране при этом практически не изменилась, составив 34 тысячи рублей за квадратный метр. Стандартная комната в России стоит 578 тысяч рублей, подсчитали эксперты. Средняя площадь объекта — 17 квадратных метров.

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