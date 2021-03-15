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Россиянин с сыном сгорели в квартире из-за взрыва электросамоката

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Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Житель Сочи и его сын погибли в результате взрыва электросамоката в квартире. Возможная причина происшествия — короткое замыкание, сообщила пресс-служба Следственного комитета по Краснодарскому краю.

По данным следствия, в ночь на понедельник, 15 марта, произошел пожар в одной из комнат в многоэтажном доме на улице Красноармейской. Из квартиры смогла выбраться 39-летняя женщина — она выпрыгнула из окна. 43-летний мужчина и 13-летний мальчик остались внутри. Их тела обнаружили пожарные после ликвидации возгорания.

По данным «Вести Сочи», погибших можно было спасти, если бы пожарная бригада вовремя приехала на место происшествия. Этому помешали припаркованные у дома автомобили. Скорая помощь также не смогла подъехать к зданию. Пострадавшую жительницу несли в медицинскую машину на руках через два двора.

Следователи выясняют точную причину пожара и очаг возгорания, назначены судебно-медицинские экспертизы.

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