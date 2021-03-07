Россия
 
Последние новости
Ян нокаутировал Стерлинга запрещенным ударом и лишился пояса UFC
Исчезнувшая россиянка нашлась и сразу умерла
Петр Ян объяснил запрещенный удар в бое за титул UFC
Выгнанный посетитель клуба вернулся с зажигательной смесью и вызвал пожар
Участник аварии в Москве подрался с полицейским 
Россия и Белоруссия проведут совместные тактические учения
Жителям Центральной России назвали сроки возвращения тепла
Россиян предупредили о воровстве личных данных с помощью Wi-Fi-ловушек
Россиянам объяснили способ повысить будущую пенсию
Новости партнеров
Прослушать новость

Три человека погибли при пожаре в российском многоэтажном доме

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: ГУ МЧС по Республике Башкортостан

По меньшей мере три человека погибли в результате пожара в многоэтажном доме в Уфе. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Республике Башкортостан.

Сообщение о возгорании спасатели получили в 02:04 по местному времени. Приехав на место, они обнаружили горение на четвертом этаже девятиэтажного дома. В результате погибли три человека, в том числе один ребенок. Пострадали четыре человека, все они в разной степени отравились продуктами горения.

Кроме того, были эвакуированы 150 человек, из них 46 — дети. На данный момент они находятся в пункте временного размещения. Причины пожара устанавливаются.

В феврале школьник из Томска решил проверить противогаз «в боевых условиях» и поджег бумагу, из-за чего в доме начался пожар. Никто не пострадал благодаря соседке, которая вовремя заметила дым из квартиры на первом этаже. Женщина вызвала пожарных, которые спасли мальчика, а также эвакуировали еще двух детей со второго этажа.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Мать выбросила детей из окна многоэтажного дома и спасла им жизнь
Российский школьник решил проверить противогаз и поджег дом
Разругавшийся с соседом россиянин устроил пожар с помощью шторы