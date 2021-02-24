Российский школьник решил проверить противогаз и поджег дом

Школьник из Томска решил проверить противогаз «в боевых условиях» и поджег бумагу, из-за чего в доме начался пожар. Об этом сообщается на сайте главного управления МЧС России по региону.

Возгорание случилось в подполе двухэтажного бревенчатого четырехквартирного дома на Ново-Киевской улице. 10-летний мальчик бросил туда бумагу, а затем надел противогаз и спустился вниз.

Никто не пострадал благодаря соседке, которая вовремя заметила дым из квартиры на первом этаже. Женщина вызвала пожарных, которые спасли мальчика, а также эвакуировали еще двух детей со второго этажа. В результате пожара в подполе обгорели деревянные конструкции и вещи. Площадь пожара составила пять квадратных метров.

Ранее школьник из Краснодара устроил пожар в своей школе. Мальчик нашел зажигалку и случайно поджег куртку в раздевалке. Испугавшись, что его накажут, ребенок не сказал взрослым о произошедшем. Пожарная сигнализация сработала, только когда огонь уже распространился по школе.

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