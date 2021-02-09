Маршрутка загорелась на ходу из-за подростков и попала на видео

Маршрутка в Набережных Челнах загорелась прямо во время движения по вине подростков, которые играли с огнем в салоне. Инцидент попал на видео, его опубликовал РЕН ТВ.

На кадрах видно, как маршрутный автобус горит у обочины дороги, пламя вырывается изо всех окон. Вокруг нет людей или пожарных.

В пресс-службе прокуратуры Татарстана уточнили, что, по предварительным данным, пожар устроили двое школьников 13 и 14 лет. «В руках двоих подростков воспламенился баллончик с газом для зажигалок», — цитирует ТАСС сообщение ведомства.

РЕН ТВ уточняет, что, предположительно, мальчики намеренно подожгли сидение в микроавтобусе на ходу. Личности подростков установлены, они состоят на профилактическом учете в полиции.

В момент инцидента в маршрутке находились десять пассажиров и водитель. Никто не пострадал. Люди успели выскочить на улицу до того, как машина воспламенилась. Она выгорела дотла.