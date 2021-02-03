Россиянин устроил GTA-заезд на угнанном автобусе и попал на видео

Пьяный заезд россиянина на угнанном автобусе в стиле GTA в Приморье попал на видео. Его опубликовала пресс-служба отделения МВД по городу Уссурийску.

На кадрах видно, как машина маневрирует и обгоняет другие автомобили на трассе, ее преследуют сотрудники полиции. Несколько раз правоохранители пытались остановить транспортное средство и оцепляли автобус, но угонщику удавалось прорваться. Задержать его удалось, когда полицейские открыли огонь по колесам, машина въехала в кювет и забуксовала.

За рулем оказался 33-летний житель Артема, никогда не имевший водительских прав. Сначала он устроил аварию с грузовиком, потом протаранил несколько патрульных машин. В ходе медицинского освидетельствования выяснилось, что мужчина был пьян. Угон автобуса он объяснил тем, что хотел «добраться в Уссурийск». Возбуждено уголовное дело о неправомерном завладении транспортным средством без цели хищения.