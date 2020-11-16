Россиянин устроил «GTA-заезд» на машине ДПС, напал на прохожего и попал на видео

В Тольятти местный житель угнал машину ДПС, выехал на бульвар и напал на прохожего. Произошедшее попало на видео, его опубликовало издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

Как рассказали очевидцы, мужчина устроил заезд, «как в популярной игре GTA». На кадрах с видеорегистратора видно, что россиянин выезжает на пешеходную часть улицы, после чего едет по бульвару — от него отскакивают находящиеся там пешеходы. Затем он объезжает движущуюся навстречу патрульную машину с сигнальными маячками и пытается завернуть во двор, но не может ровно войти в поворот, дважды ударяясь об бордюры и кусты. После этого водитель выходит из машины, бежит к идущему по улице человеку и нападает на него. К нему подбегают сотрудники ДПС и запись заканчивается.

В разговоре с изданием «Подъем» местный житель рассказал, что чистил лобовое стекло своего автомобиля, когда мужчина набросился на него. По его словам, у нападавшего была кровь на губах, он начал избиение без разговора, после чего попытался отобрать сумку. «Чуть отхожу, он начинает лезть за руль, я двинулся в его сторону, стал выгонять, говорить, что там ребенок. Подействовало», –сообщил мужчина.

Очевидцы сообщили, что россиянин пытался остановить проезжающие машины, но в итоге угнал полицейский ВАЗ-2115. Как пишет издание «Сова», по предварительным данным, 40-летний мужчина был в состоянии наркотического опьянения. В момент кражи патрульного автомобиля сотрудники ДПС оформляли протокол о ДТП — они начали за угонщиком погоню. По словам начальника отделения информации и общественных связей главного управления МВД по Самарской области Сергея Гольдштейна, на гражданина завели уголовное дело о неправомерном завладении патрульным автомобилем, ему грозит до пяти лет лишения свободы.