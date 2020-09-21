Россиянин напился, угнал трактор, раздавил машину знакомого и попал на видео

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Житель Поселка Калиново в Свердловской области напился и угнал трактор, которым раздавил машину своего знакомого. Инцидент попал на видео, оно опубликовано в группе «Шепот улиц | Новоуральск» во «ВКонтакте».

На кадрах видно, как человек за рулем бульдозера таранит синий автомобиль и через пару минут превращает его в груду металлолома. Все это время ему кричит мужчина, требуя прекратить.

В сообщении отмечается, россиянин за рулем — пьянствующий сын местного предпринимателя. Недавно отец уехал на Алтай и поручил своему помощнику следить за отпрыском, отобрать ключи от машины и выдать на водку две тысячи рублей. От таких условий сын возмутился, потребовал вернуть ключи и, получив отказ, начал крушить авто подчиненного.

Полиция начала проверку, сообщили Znak.com в областном управлении МВД. Владелец поврежденного автомобиля отказался писать заявление. По неофициальной информации, владелец получил компенсацию от бизнесмена и планирует сдать транспорт в утиль.

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