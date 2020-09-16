В российском селе нашли тело раздавленного бульдозером мужчины

Тело раздавленного бульдозером молодого человека нашли на улице у дома в селе Мутный Материк в Коми. Об этом «КомиОнлайн» сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Происшествие случилось 9 сентября. 20-летний житель работал на местном сельскохозяйственном предприятии. По предварительным данным, его коллега наехал на него на гусеничном тракторе во время работ по строительству дороги. Смерть наступила в результате травмы тела в сочетании с множественными переломами костей.

Правоохранители проводят проверку и выясняют обстоятельства случившегося.

В конце июня водитель трактора попытался избавиться от прицепа с горящим зерном и во время очередного поворота поджег пшеничное поле. Инцидент попал на видео. Фермеры понесли большие убытки.