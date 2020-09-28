Россиянин угнал машину, задавил хозяина, подрался с полицией и попал на видео

В московском районе Братеево мужчина угнал незапертую машину, наехал на хозяина и подрался с полицией. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД России.

Произошедшее попало на видео. На кадрах видно, что владелец автомобиля со знакомыми стоит возле грузовика, его машина не заперта. В какой-то момент к автомобилю подходит неизвестный и садится на водительское сиденье. Владелец подходит к автомобилю, но тот трогается с места.

В МВД объяснили, что мужчина держался за машину, которая набирала скорость, после чего вылетела на тротуар и врезалась в ограждение — так он оказался под колесами. Очевидцы вытащили угонщика из салона и удерживали его до приезда полиции. Другие подняли автомобиль и достали из-под него пострадавшего.

Во время опроса угонщик ударил одного из инспекторов и попытался сбежать, но его задержали. МВД возбудило уголовное дело по статье 166 УК («Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения»).

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